Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

Американские ученые из научного центра Kaiser Permanente выяснили, что на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний в равной степени влияют систолическое и диастолическое артериальное давление.

Ранее считалось, что можно пренебрегать диастолическим давлением, однако масштабное исследование, проведенное американскими учеными, опровергло эти данные, доказав, что повышенное диастолическое давление в равной степени приводит к нарушению кровообращения, что и высокое систолическое давление.

Врачи рекомендуют регулярно следить за показателями своего давления и, если наблюдаются повышенные значения, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Отмечается, что ученые Аризонского университета доказали, что плохой сон и недосып влияют на повышение давления, передает РИА Новости.