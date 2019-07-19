Диета с высоким содержанием жира способствует перееданию

Согласно новой работе исследователей из Вашингтонского университета в Сиэтле, еще до того, как мыши на диете с высоким содержанием жиров набирали вес (и они это делали), некоторые клетки в части центра контроля аппетита их мозга перестали работать правильно. Это указывает на то, что жирная диета может способствовать перееданию. Результаты исследования на мышах могут указывать на подобный риск и для людей.

Клетки в мозге обычно посылают сигнал «прекратить есть», когда у нас достаточно еды. Но после того, как мыши в течение двух недель ели жирную пищу, их мозг терял способность контролировать переедание. Это открытие может помочь объяснить сложную связь между едой и аппетитом, которая может стать запутанной, когда люди переедают.

Еда необходима для жизни. Таким образом, наш мозг развил множество перекрывающихся систем, чтобы получать достаточно пищи. Гаррет Штабер, невролог в Вашингтонском университете, и его команда исследовали одну область мозга, которая, как известно, вовлечена в пищевое поведение.

Этот латеральный гипоталамус (Hy-poh-THAAL-ah-muss) содержит много разнообразных клеток. Группа Штабера рассмотрела поведение генов в одном типе клеток - в глютаматергических нервных клетках. При этом обнаружились большие различия в том, какие гены были включены у мышей с ожирением по сравнению с мышами более худой комплекции.

Более ранняя работа группы Штабера предполагала, что эти клетки действуют как тормоз на еду. Когда исследователи блокировали эти клетки, мыши внезапно стали переедать. Но не было ясно, как изменилась активность клеток при переходе мышей к ожирению.

«Ожирение происходит не в одночасье», - отмечает Штабер.

Для изучения этого постепенного откорма его группа провела новое исследование.

Они кормили мышей жирной пищей. Время от времени они использовали необычный микроскоп, чтобы посмотреть, насколько хорошо клетки могут вызывать сигналы. Через две недели после диеты с высоким содержанием жиров - даже до того, как у мышей появилась полнота - активность этих нервных клеток замедлилась. Эта клеточная медлительность сохранялась, поскольку животные увеличивали массу тела в течение 12-недельного периода.

По словам Штабера, активность клеток «снижалась в зависимости от диеты с высоким содержанием жиров». Результаты показывают, что диета с высоким содержанием жиров снимает тормоз с кормления и ожирения.

Группа Штабера не знает, вернутся ли эти мозговые клетки в нормальное состояние, если мыши перестанут есть жирную пищу и похудеют. Однако, как отмечает Штабер, ожирение, вероятно, влияет на гораздо более широкое семейство клеток, чем изученные в работе. Изменения, говорит он, «вероятно, происходят через мозг». А понимание этих сложных воздействий на людей может в конечном итоге указать на более эффективные пути ограничения переедания и борьбы с ожирением, пишет Science News for Students.