Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом «утонувшего» детсада
19.07.2019 16:09
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Один из мальчиков, дом которого был затоплен из-за паводка в Иркутской области, рассказал главе РФ Владимиру Путину о том, что его детский сад был залит водой.
По словам президента государства, это здание будет отремонтировано. Он пообещал снова посетить Тулун для того, чтобы лично познакомится с процессом восстановления инфраструктуры.
Отмечается, что Путин прибыл в Тулун для осмотра пункта размещения пострадавших от наводнения. В одной из комнат президент и поговорил с шестилетним мальчиком, передает «Газета. ru».
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