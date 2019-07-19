Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом «утонувшего» детсада

Один из мальчиков, дом которого был затоплен из-за паводка в Иркутской области, рассказал главе РФ Владимиру Путину о том, что его детский сад был залит водой.

По словам президента государства, это здание будет отремонтировано. Он пообещал снова посетить Тулун для того, чтобы лично познакомится с процессом восстановления инфраструктуры.

Отмечается, что Путин прибыл в Тулун для осмотра пункта размещения пострадавших от наводнения. В одной из комнат президент и поговорил с шестилетним мальчиком, передает «Газета. ru».