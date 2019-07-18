Путин поручил найти жилье малообеспеченным семьям

На официальном сайте администрации президента размещено сообщение, в котором говорится о том, что Президент РФ Владимир Путин делегировал предоставить малообеспеченным семьям жилье, при условии, что жилье останется социальным.

Распоряжение создано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно документу, государство обязано предоставить жилье малоимущим семьям до десятого октября этого года.

Известно, что поручение подготовлено по итогам проверки исполнения законодательства и поручений президента по вопросам жилищного строительства.

Национальные проекты Российской Федерации - это грандиозные проекты по улучшению России в двенадцати сферах, где имеют место самые актуальные проблемы социума. Все нацпроекты должны быть осуществлены к 2024 году, сообщает Lenta.ru