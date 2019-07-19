Названы города с самым загрязненным воздухом

По данным Росгидромета были названы населенные пункты, где по итогам прошлого года был зарегистрирован самый большой показатель загрязнения воздуха.

Этот перечень состоит из 22 городов России – Абакан, Ангарск, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Новокузнецк, Братск, Норильск, Зима, Петровск-Забайкальский, Искитим, Кызыл, Лесосибирск, Свирск, Чита, Минусинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Селенгинск и Шелехов. В этих городах общая численность жителей превышает отметку в пять миллионов человек.

Более чем в половине из указанных населенных пунктов функционируют крупные промышленные компании.

Также Росгидромет отметил, что все 22 города располагаются на восточной территории страны, а этот район считается одним из неблагополучных для разнесения вредных веществ, передает РИА Новости.