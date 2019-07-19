Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник украинского президента Сергей Шефир рассказал, что рано или поздно Киеву все-таки придется договориться с Москвой, потому что жить еще 100 лет в состоянии войны нельзя.

Из-за сложившейся ситуации на Донбассе отношения между Россией и Украиной ухудшились. Власти Киева неоднократно обвиняли Кремль в том, что Москва лезет во внутренние дела страны, а в 2015 году Верховная рада назвала РФ «страной-агрессором».

Обвинения со стороны Украины Россия отрицает и считает их неприемлемыми, так как российская сторона никак не замешана во внутреннем конфликте государства. Также, подчеркивает правительство РФ, что Москва заинтересована в том, чтобы политический и экономический кризис в Киеве был преодолен.

По словам Шефира, он считает Россию агрессором, а также страной, которая географически соседствует с Украиной, а значит, никуда от нее не деться. Именно поэтому он говорит о том, что с Москвой придется договариваться о мире. Также Шефир отметил, что в России есть адекватные люди, с которыми можно выстраивать отношения и на которых необходимо влиять информационно, передает РИА Новости.