На транспортировку российского дизельного топлива и сжиженного газа Украина ввела спецпошлины
18.07.2019 18:09
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Депутат Украины Андрей Герус в Facebook опубликовал пост, согласно которому киевские власти назначили спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ, поставляемые из России.
По словам Геруса, Украина одобрила это решение в качестве ответа российской стороне на распространение экономических санкций.
Также политик сообщил, что с августа 2019 года налог на дизтопливо будет равен 3,75%, а с октября – 4%. На транспортировку сжиженного газа размер специальной пошлины летом составит 1,75%, а осенью – 3%, пишет ТАСС.
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