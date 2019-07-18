На транспортировку российского дизельного топлива и сжиженного газа Украина ввела спецпошлины

Депутат Украины Андрей Герус в Facebook опубликовал пост, согласно которому киевские власти назначили спецпошлины на дизельное топливо и сжиженный газ, поставляемые из России.

По словам Геруса, Украина одобрила это решение в качестве ответа российской стороне на распространение экономических санкций.

Также политик сообщил, что с августа 2019 года налог на дизтопливо будет равен 3,75%, а с октября – 4%. На транспортировку сжиженного газа размер специальной пошлины летом составит 1,75%, а осенью – 3%, пишет ТАСС.