Петра Порошенко не пустили в зал Европарламента, оставив на галерке

Экс-президент Украины Петр Порошенко был вынужден остаться на галерке после того, как его не пустили в зал, где проходило заседание Европарламента, передает Лента.ру со ссылкой на местные СМИ. Ранее он громко заявлял о том, что прибудет Страсбург для создания некой мощной группы, в которую войдут европейские депутаты и новые руководители ЕС. Однако, судя по всему, эта идея не удалась: в сети опубликован фотоснимок, на котором очевидно, что Порошенко сидит далеко не в зале заседаний ЕП.