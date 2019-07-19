Индия назвала условия закупки истребителей Су-57

Индия может приобрести российские истребители Су-57. Об этом рассказал главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа. Во время своего интервью он назвал условия, на которых его страна может рассмотреть вопрос закупки российских машин. Так, по его словам, Индия примет решение о покупке российских Су-57 только после того, как увидит истребители в действии, а также после поступления предложения об их покупке, пишет Красная звезда.