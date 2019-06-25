Удивительные облака-волны запечатлели над штатом Вирджиния

Фото: Amy Christie Hunter

Редкое формирование облаков поразило жителей американского штата Вирджиния. Волнообразные облака наблюдали в небе над озером Смит Маунтин. Данное природное явление получило название «облака Кельвина-Гельмгольца», пишет edition.cnn.com.

Сюрреалистическое образование облаков напомнило американцам катящиеся океанские волны.

Волноподобные облака можно наблюдать всего лишь несколько минут, а потом они бесследно исчезают. Они формируются при соприкосновении двух слоев воздуха, которые двигаются с разной скоростью. При этом верхний слой движется быстрее, чем нижний. Некоторые области на границе соприкосновения (в зоне сдвига) перемещаются вниз, а другие – вверх.

Волнообразные облака, как правило, являются верным признаком атмосферной нестабильности. Подобное явление исследователи наблюдают не только на Земле.