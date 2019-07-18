Трамп отложил рассмотрение санкций по С-400
18.07.2019 21:32
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18 июля президент Америки Дональд Трамп заявил журналистам агентства Bloomberg о том, что Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день не собираются вводить ограничения в отношении Турецкой Республики в связи с покупкой российских Зенитных Ракетных Комплексов (ЗРК) С-400.
Напомним, что 12 июля Россия приступила к снабжению Турции ракетными установками, а США в свою очередь негативно отреагировали на поставки между Россией и Турцией и напомнили о худшем исходе событий, сообщает РБК.
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