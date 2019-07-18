Трамп отложил рассмотрение санкций по С-400

18 июля президент Америки Дональд Трамп заявил журналистам агентства Bloomberg о том, что Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день не собираются вводить ограничения в отношении Турецкой Республики в связи с покупкой российских Зенитных Ракетных Комплексов (ЗРК) С-400.

Напомним, что 12 июля Россия приступила к снабжению Турции ракетными установками, а США в свою очередь негативно отреагировали на поставки между Россией и Турцией и напомнили о худшем исходе событий, сообщает РБК.