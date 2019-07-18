Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло

Председатель отдела налоговой и таможенной политики Министерства финансов Российской Федерации Алексей Сазанов сообщил пресс-службе о том, что мысль об аннулировании льгот по НДС на пальмовое масло является стоящей, однако в министерство финансов инициатива еще не поступила и следует оценить инфляционные риски при воплощении этой идеи.

Со слов Сазонова, Минфин еще не начинал оценивать объем денежных средств, которые зачислятся в государственный бюджет при осуществлении вышеупомянутого предложения.

Также, глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин на заседании в Государственной думе 18 июля сообщил, что с 21 по 26 июля Госдума анализирует изменение об отмене льготного НДС в размере 10% на пальмовое масло и возвращение к ставке, равной 20%, сообщает РИА Новости.