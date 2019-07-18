МВФ предложил России рассекретить часть бюджетных расходов

По итогам совещаний исполнительного совета Международного валютного фонда (МВФ) с Российской Федерацией, прошедших в этом году, сообщается о том, что МВФ одобрил идею России по увеличению прозрачности и открытости в налоговом бюджетном подразделении, предлагая в свою очередь, значительно уменьшить часть конфиденциальных трат из государственного бюджета и укрепить органы контроля за счет государственных предприятий.

Отметим, что в валютном фонде упомянули о необходимости масштабных структурных улучшений, а также посоветовали позаботиться о создании более эффективного частного сектора и сократить участие государства в экономике страны.

Напомним, что в начале июля 2019 года появилась информация о том, что за последние 5 месяцев Российская Федерация выделила из государственного бюджета 79 млрд. рублей на кредиты иным государствам, вдобавок ставки и цели кредитных программ конфиденциальны, сообщает РБК.