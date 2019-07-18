Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Белорусский глава Александр Лукашенко предложил лидеру РФ Владимиру Путину разрешить к двадцатилетию Союзного договора все дискуссионные вопросы, а также составить план стратегии мероприятий по интеграции.

Он добавил, что Москва и Минск за границы этого юбилея не должны вынести ни одного спорного вопроса.

Политик отметил, что если не будут сняты все насущные вопросы и не будет подписана программа интеграции, тогда на юбилее Союзного договора лидерам нечего будет обсуждать.

Отмечается, что Лукашенко в пределах Высшего Госсовета или в любом другом формате предложил Путину согласовать программу и снять первоочередные вопросы, передает «Lenta.ru».