Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Первый канал Грузии в эфире заявил об увольнении с поста генерального директора телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия.

Отметим, что Гражданский реестр Министерства юстиции Грузии признал установленным кадровое обновление в составе директоров. Новым генеральным директором грузинского телеканала назначен Паата Салия.

Известно, что постановление об увольнении Ники Гварамия и назначении на его место нового генерального директора вынесли на партнерском собрании телекомпании «Рустави 2».

Напомним, что седьмого июля телеведущий Георгий Габуния начал свой эфир на «Рустави 2» с нецензурной лексики, сопровождавшейся оскорблениями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. В свою очередь, бывший директор телеканала Ника Гварамия пояснил непристойное заявление журналиста, добавив, что не будет извиняться за высказывания коллеги, поскольку придерживается того же мнения, после чего он был отстранен от должности, сообщает Россия РТ