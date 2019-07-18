Путин надеется на встрече с Лукашенко выработать пути интеграции

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко надеется на вырабатывание путей интеграции, которые были бы приемлемыми для обоих государств.

По словам главы РФ, в декабре у стран будет юбилей, поэтому лидеры приняли решение проанализировать все, что было выполнено и не реализовано в рамках Союзного договора, а также выработать оптимальные для обоих государств пути предстоящего развития совместной интеграции.

Говоря об отношениях с республикой, Путин подчеркивает, что Белоруссия является самым ближайшим и стратегическим партнером Российской Федерации, сообщает РИА Новости.