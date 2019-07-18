На Крымском мосту уложили рельсы

18 июля на Крымском мосту была завершена укладка рельсов. Бригады сегодня в сторону полуострова сомкнули пути. По направлению к Кубани возведение первого пути закончилось месяц назад.

После того, как будет завершена постройка железнодорожного полотна, строители примутся за установку оборудования.

Напомним, что по предварительным данным, в эксплуатацию железнодорожную часть Крымского моста планируется запустить 9-10 декабря 2019 года, сообщают «Известия».