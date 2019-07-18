Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными

Российский вице-премьер Максим Акимов пояснил, что правительство не будет проводить специализированные мероприятия по замене бумажных паспортов на электронные. Поменять документ можно на добровольной основе или же по достижении 20 или 45 лет.

Заместитель главы подчеркнул, что получение электронного паспорта – добровольное решение, поэтому принудительной замены документа никто проводить не собирается и граждане в дальнейшем будут пользоваться бумажными паспортами, как и раньше.

Также Акимов рассказал, что уже в 2020 году российские граждане смогут приобрести электронный паспорт. Он добавил, что тестовым городом станет Москва, пишет «Lenta.ru».