Медведев сообщил о сроках перехода на электронные паспорта

Дмитрий Медведев рассказал, что переход граждан России на электронные паспорта должен закончиться к 2024 году, осталось только определить параметры документа.

Цель правительства заключается в том, чтобы к 2024 году все население государства пользовалось паспортами нового образца в полной мере, - заявил Медведев. На выполнение осталось мало времени, поэтому сейчас первостепенной задачей выступает определение основных параметров этого документа.

Также, подчеркнул министр, нужно окончательно определиться с приемлемым внешним видом паспорта, что именно он должен содержать, и, естественно, решить вопрос с защищенностью документа.

Отмечается, что Медведев положительно смотрит на предложение о введении электронных паспортов с опережением на два года от намеченного срока, пишет РИА Новости.