Госдума приняла закон о шпионских гаджетах

Госдума одобрила поправки, которые были внесены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях с уточнением термина «спецсредства», из-за которых россиян могут задержать по обвинению в шпионаже.

Теперь под специализированными техническими устройствами понимаются средства, специально разработанные для получения секретной информации или предоставления к ней доступа без ведома ее владельца.

Технические устройства, свободные в обороте, к шпионским гаджетам относиться не будут. Например, средства, поддерживающие функции геолокации, фото-, ауди- или видеосъемки. Однако на них обязательно должна быть маркировка с указанием их функционала и назначения, передает «Коммерсантъ».