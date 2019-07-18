Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

На южной границе острова Ларк, расположенного в Персидском заливе, КСИР перехватил иностранный корабль, в котором находились контрабандное топливо и двенадцать чужестранцев.

Отмечается, что за последние месяцы сильно обострилась ситуация на территории Персидского залива.

В июне в Османском заливе напали на два нефтяных танкера. После этого инцидента военные Ирана сбили беспилотник США, который нарушил иранское воздушное пространство. В июле около Ормузского пролива иранские военные пытались задержать судно Британии, пишет РИА Новости.