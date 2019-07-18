В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Россия готова осуществлять поставки истребителей Су-35 в Турцию, если Анкара заявит о таком желании.

По словам господина Чемезова, если Турции будет интересен этот вопрос, тогда Россия готова договориться о поставке истребителей.

Напомним, что американский лидер Дональд Трамп довольно резко ответил на поставку в Турцию российских ЗРК С-400. Белый дом неоднократно предупреждал Анкару о введении санкций, если она не откажется от закупок С-400.

Позже Вашингтон исключил Турцию из программы F-35, передает «Коммерсантъ».