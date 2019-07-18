Турцию не будут исключать из НАТО
18.07.2019 08:25
Комментарии
Прояснилась ситуация по поводу возможного исключения Турции из НАТО за покупку российских ЗРК С-400 – об этом ранее писал ряд СМИ. Как информирует ТАСС, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что у организации не было никаких подобных намерений и планов. Генсек отметил, что все страны-члены НАТО имеют зависимость друг от друга. При этом Турция является важным участником организации.
Комментировать (без регистрации)
Читать еще:
Написать комментарий