Турцию не будут исключать из НАТО

Прояснилась ситуация по поводу возможного исключения Турции из НАТО за покупку российских ЗРК С-400 – об этом ранее писал ряд СМИ. Как информирует ТАСС, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что у организации не было никаких подобных намерений и планов. Генсек отметил, что все страны-члены НАТО имеют зависимость друг от друга. При этом Турция является важным участником организации.