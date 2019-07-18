В Кремле ответили на идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков ответил на предложение украинского главы Владимира Зеленского о выдачи второго гражданства для этнических украинцев из дружественных государств.

Официальный представитель главы России подчеркнул, что подобное намерение – внутреннее дело Украины, также как и соответствующие принятые решения в России.

Также Песков отметил, что глава России Владимир Путин ранее принял указ об упрощении предоставления гражданства РФ для украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях. Однако, подчеркивает пресс-секретарь, это решение было принято в силу большого количества обращений из этих регионов с подобной просьбой, пишут «Известия».