Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР

17 июля на официальном сайте правовой информации был размещен указ, о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил количество жителей Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенной форме. В соответствии с указом, на приобретение гражданства в упрощенной форме могут рассчитывать исключительно граждане провозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также жители Луганской и Донецкой областей, сообщает Газета.ру