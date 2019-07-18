Украина подготовила ответ на решение России по паспортам для жителей Донбасса

Украинский МИД дал свой ответ относительно решения России, связанного с упрощением выдачи паспортов для жителей Донбасса, передает РИА Новости со ссылкой на релиз ведомства. Речь идет о неком перечне мер по защите нацбезопасности и законных прав украинцев. Что именно имеется в виду, не сообщается. Комментируя решения Москвы, в МИДе также заявили, что Россия вмешивается в дела государства Украина, и не признает российскую «паспортизацию».

Напомним, что на днях российским лидером Владимиром Путиным был подписан указ, согласно которому была упрощена процедура получения гражданства Российской Федерации для всех, кто проживает в Донецкой и Луганской областях, а не только в самопровозглашенных ДНР И ЛНР.