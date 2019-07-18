Российское приложение Face App назвали угрозой нацбезопасности США

Об угрозе, которая исходит от приложения российских разработчиков FaceApp заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер. Как передает РИА Новости, об этом говорится в послании чиновника, адресованное главам ФБР и Федеральной торговой комиссии.

Приложение, о котором идет речь, разработали российские специалисты из Wireless Lab. Его суть в том, что благодаря нейронной технологии фотографии можно редактировать во временных рамках. Проще говоря, предсказывать, как будет выглядеть тот или иной человек спустя много лет.