Певица Цыганова хочет участвовать в выборах в Госдуму

Российская артистка Виктория Цыганова решила попробовать себя в политике и планирует принять участие в дополнительных выборах в Государственную думу РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70. Она уже подала в избирком соответствующие документы. Об этом РИА Новости проинформировал собеседник из хабаровской избирательной комиссии. Певица представляет партию «Единая Россия».