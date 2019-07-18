Рябков хочет обсудить в Венесуэле визит Мадуро в Россию
18.07.2019 11:59
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Не исключено, что во время визита в Венесуэлу заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова будет затронут вопрос о визите в Россию президента республики Николаса Мадуро. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил сам представитель министерства.
Визит Рябкова в Венесуэлу запланирован на 20-22 июня. Как сообщается, он станет участником конференции Движения неприсоединения. Кроме этого, он проведет встречи «довольно высокого уровня», которые будут носить консультационный характер.
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