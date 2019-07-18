Премьер Саксонии требует, чтобы с России были сняты санкции

В Германии премьер федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер еще раз обратился с призывом – снять с Российской Федерации санкции, передает РИА Новости со ссылкой на Die Welt. Он отметил, что решение конфликта, который сейчас есть на Украине – это очень важный вопрос, для которого нужно сделать все. Но вместе с этим, ограничения и антироссийские санкции не меняют этой ситуации. Также, как заявил Кречмер, у Восточной Германии есть интерес в тесном взаимодействии с Россией.