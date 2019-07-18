Россия хочет отменить визы для граждан Грузии

Несмотря на все обстоятельства, Россия, как и прежде, хочет ввести режим безвиза для граждан Грузии. Как пишут «Известия», об этом сообщил заместитель главы МИД Григорий Карасин. По его словам, даже обострившаяся ситуация с Тбилиси не послужила поводом изменить эти намерения. Однако, как подчеркивает Карасин, для того чтобы визы были реально отменены, нужно, чтобы Грузия пошла на встречные шаги.