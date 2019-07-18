Энергоблоки Калининской АЭС отключились из-за остановки трансформатора

На Калининской АЭС (Тверская область) произошло отключение от сети трех блоков. В разговоре с РИА Новости представитель «Росэнергоатома» уточнил, что отключились 1-й, 2-й и 4-й энергоблоки. О причинах ничего не сообщается, вероятно, их только предстоит выяснить.

Комментируя ситуацию, представители «Системного оператора», являющиеся диспетчером Единой энергосистемы, подчеркнули, что для потребителей никаких последствий в связи с ситуацией не будет.