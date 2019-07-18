США развязали против России визовую войну

США начали против России «визовую войну». Как информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение посла России в США Анатолия Антонова, под раздачу попали российские послы, у которых возникают проблемы с документами. По его словам, от такой ситуации страдают и дипломаты США, находящиеся в России. Антонов также напомнил об инциденте весной прошлого года, когда шестьдесят российских дипломатов Вашингтон выслал с территории страны. Сегодня, как он рассказал, американцы остановили получение виз россиянами и действуют по схеме «один на одного»: если Россия дала визу одному американскому послу, то Вашингтон делает аналогичный шаг.