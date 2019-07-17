Эксперты предсказывают Украине настоящую техногенную катастрофу

Если Украина останется без транзита российского газа, то страну ждет реальная техногенная катастрофа – такие выводы все чаще делают представители политических и общественных кругов. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, с таким заявлением выступил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Печальные последствия для Киева предсказываются не впервые. О том, что страна может попасть в условия техногенной катастрофы, ранее заявлял и глава местного «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, Украина «без преувеличения замерзнет», если произойдет так, что к началу отопительного сезона в хранилища не будет закачано двадцать миллиардов кубометров газа

Для нормальной работы украинской ГТС нужно сорок пять миллиардов кубов, поясняет Суслов. Поэтому с десятью миллиардами кубов (то, что сейчас – 10,5) система вообще работать не будет. По факту, это значит только одно: что доступ к газу будут утерян у жителей целых регионов.