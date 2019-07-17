В ОБСЕ призывают Киев освободить Кирилла Вышинского

Представители ОБСЕ призывают незамедлительно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом проинформировал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. По его словам, он все время «держит связь» с украинскими властями и постоянно пытается защищать Вышинского, призывая Киев освободить Вышинского. Дезир подчеркивает: журналистов не должны сажать в тюрьму за их честную и профессиональную деятельность.