В России может установиться аномальная жара

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский рассказал о том, какая погода ожидает Россию в ближайшие пять лет. Так, согласно его прогнозам, в течение ближайших пяти лет на территории России установится аномально жаркая погода из-за блокирующего антициклона.

Чернокульский подчеркнул, что уже сейчас мы можем наблюдать влияние блокирующего антициклона на погоду в мире. Так, в результате действия погодной аномалии, в Европе в настоящее время установилась аномально жаркая погода, температура воздуха в некоторых районах прогревается до 42-44 градусов тепла. При этом в России погода достаточно комфортная.

Тем не менее эксперт утверждает, что в течение ближайших пяти лет такое положение заметно изменится. Под влиянием блокирующего антициклона аномальная жара придет в Россию, пишет "Звезда".