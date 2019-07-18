Лавров прокомментировал поправки Евросоюза к газовой директиве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал поправки к "газовой директиве" Третьего энергопакета ЕС, который начал действовать начиная с 23 мая текущего года, заявив, что принятый документ нарушает основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны.

Лавров еще раз подчеркнул, что строительство газопровода "Северный поток - 2" выгодно для Европы. Мало того, что реализация данного проекта уже обеспечивает рабочими местами порядка 57 тыс. европейцев, газопровод будет способствовать более быстрым и дешевым поставкам российского газа европейским потребителям.

Также, глава МИД посоветовал властям некоторых европейских стран обращать больше внимания на интересы собственных граждан, а не на указы и установки из-за океана. Так как покупка СПГ в США будет обходиться европейским потребителям гораздо дороже российского газа, пишет РБК.