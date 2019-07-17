Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

В эфире на украинском телеканале NewsOne предыдущий министр экономики УкраиныВиктор Суслов сообщил о том, что если Украина прекратит покупать российский газ, то ее ждет техногенная катастрофа

Со слов Суслова, без газа России Украина утратит необходимое давление в газопроводах. Известно, что для требуемого функционирования системы требуется 45 миллиардов кубов топлива.

А также бывший министр экономики сообщил о том, что для экономии газа придется отключать давление на предприятиях городов страны и это будет настоящей техногенной катастрофой, добавляя что чрезмерная агрессия украинских депутатов приведет к тому, что Российская Федерация и Евросоюз будут вынуждены построить газопровод в обход Украины, сообщает Газета.ру