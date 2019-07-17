Составлен топ-10 самых популярных иномарок, собранных в РФ

Эксперты, представляющие аналитическое автомобильное агентство «Автостат», назвали 10 самых популярных у россиян иномарок российской сборки. Так на начало 2019 г. в российском автопарке числилось порядка 10,4 миллиона легковых иномарок отечественной сборки. Большая часть пришлась на автомобили марки KIA (1,65 млн авто).

На второй позиции расположились автомобили бренда Renault (1,46 млн единиц). Тройку лидеров замыкают корейские автомобили Hyundai (1,3 млн авто). Далее следуют Chevrolet (1,24 млн экз.) и Ford (825 000).

Кроме того, в ТОП-10 вошли Volkswagen (787 000 авто), Skoda (553 000), Nissan (523 000 экз.), Toyota (320 000 авто) и Opel (318 000), пишет информационный портал newinform.com.