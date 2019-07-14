Эксперты назвали топ-5 лучших бюджетных кроссоверов

Автомобильные эксперты портала CarsWeek.ru составили топ-5 лучших недорогих кроссоверов по цене от 800 тысяч руб. до 1,5 млн руб.

Лидирующую позицию в рейтинге занял автомобиль марки Hyundai Creta. За первое полугодие этого года было продано 34 600 автомобилей. Данный автомобиль можно приобрести за сумму от 957 тысяч руб.

На втором месте в топ-5 оказался кросс-купе Renault Arkana, купить авто можно по цене начиная от 990 тысяч руб. Renault Arkana попал в топ-5 из-за своей инновационности.

Третье место занял среднеразмерный кроссовер Geely Atlas. На четвертой и пятой позиции разместились: Haval H6 (можно купить по цене от 1,1 млн руб.) и Renault Duster (доступная цена от 714 тысяч руб.), пишет riafan.ru.