Российские банки получили прибыль в триллион рублей за полгода

На официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации опубликовали информацию о том, что чистая прибыль банков России за I и II кварталы 2019 года составляет 1005 миллиардов рублей.

Напомним, что в тоже время в прошлом году ЦБ РФ представил сумму в размере 634 миллиардов рублей.

В сравнении с прошлым годом показатель прибыли увеличен на 64,5%, сообщает КБ.