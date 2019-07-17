Безработица в России обновила исторический минимум

В официальной публикации Федеральной службы государственной статистики (Росстат) говорится, что в июне этого года по промежуточным подсчетам обозрения рабочей силы 3,3 млн, или 4,4% граждан РФ старше пятнадцати лет числятся, как безработные.

Ранее исторический минимум безработных жителей России составлял 4,5%. Подобных данных придерживались до мая 2019 года.

Отметим, что по официальным данным Росстата, сумма рабочей силы составляет на сегодняшний день 75,3 млн граждан РФ, или 51% от общего количества жителей государства.

Напомним, что согласно соответствующему указу, в Российской Федерации с первого января 2019 года граждане, лишившиеся работы, могут полагаться на государственное пособие в размере 1500-8000 рублей, сообщает Российская Газета.ру