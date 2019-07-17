Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
17.07.2019 22:25
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Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил пресс-службе о том, что контактный состав ДНР одобрил бессрочное перемирие с Киевом.
Со слов источника, прекращение огня случится 21 июля 2019 года 00 часов 01 минуты по киевскому времени.
Киевская сторона выразила полное согласие по поводу бессрочного перемирия и предложила в свою очередь помочь демонтировать мост в станице Луганской, сообщает BFM.ru
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