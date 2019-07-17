Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил пресс-службе о том, что контактный состав ДНР одобрил бессрочное перемирие с Киевом.

Со слов источника, прекращение огня случится 21 июля 2019 года 00 часов 01 минуты по киевскому времени.

Киевская сторона выразила полное согласие по поводу бессрочного перемирия и предложила в свою очередь помочь демонтировать мост в станице Луганской, сообщает BFM.ru