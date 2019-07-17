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Донбасс предложил Киеву обменяться пленными

17.07.2019 21:07
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Донбасс предложил Киеву обменяться пленными

17 июля 2019 года, омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о том, что Луганская и Донецкая народные республики призвали Киев в срочном порядке обменяться пленными, по системе «всех на всех».

Киевская сторона в течение шести недель должна подготовить список пленных, после чего власти Донбасса назначат дату обмена людьми.

Со слов Морозовой, на сегодняшний день столица Украины запрашивает пятьдесят пленных у Донбасса, а ДНР в свою очередь предъявили Киеву список, в котором указаны сто один человек.

Известно, что киевская сторона не против обмена пенными людьми по схеме, указанной выше, а также одобряет идею ускорения процесса обмена людьми, сообщает Известия.

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