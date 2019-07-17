Власти показали образец электронного российского паспорта

Электронный паспорт гражданина Российской Федерации будет по виду подобен банковской карте, содержащий чип, голографическое фото владельца, QR-код и буквенный код. Известно, что на электронном документе будет храниться информация о водительских правах владельца, миграционном учете, СНИЛС, страховании, ИНН и других документах гражданина.

Срок действия карты равен десяти годам.

Производить операции с картой будет возможно через мобильное приложение «Мой паспорт», с помощью которого можно не носить с собой карту, а предъявлять телефон с личными данными владельца, сообщает РБК.