Ученые запечатлели на видео гигантского кальмара

Съёмки были сделаны на глубине 750 м, где и удалось приманить огромных размеров моллюска.

При этом специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA (Соединенные Штаты) использовали особую систему камер, известную как «Medusa». Данная технология использует красный свет, незаметный для морских обитателей, но его достаточно, чтобы осуществлять съёмку на глубине. К зонду прикрепили искусственную медузу, приманившую огромного кальмара, передает Life.ru.

Камеру установили на глубине 750 м в Мексиканском заливе, где впервые был запечатлен моллюск. На видео он нападает на объектив в надежде полакомиться. Согласно оценке ученых, размер кальмара составлял почти 3,7 м.