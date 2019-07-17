Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

В обновленном рейтинге миллиардеров журнала Bloomberg Billionaires Index за семь лет с начала ведения рейтинга создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в первый раз опустился до третьей строки. Капитал основателя компании оценивается в 107 миллиардов долларов.

На втором месте располагается Бернар Арно, основатель французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy, которая продает предметы роскоши. Активы Арно составляют 108 миллиардов долларов.

Лидером рейтинга в свою очередь является владелец онлайн-сервиса Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 125 миллиардов долларов.

Напомним, что в прошлом году Билл Гейтс впервые уступил лидирующую позицию в рейтинге самых богатых жителей Америки, сообщает Россия РТ.