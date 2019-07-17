Следствие рассказало о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

Начальник объединенной следственной группы Вильберт Паулиссен упомянул, что в деле о крушении малазийского Boeing рейса MH17 были найдены новые свидетели.

По словам Паулиссена, теперь следствие осуществляет новые шаги, которые должны помочь в расследовании.

Нидерландский координатор следственной группы Фред Вестербеке подчеркнул, что на данный момент предоставить все доказательства причастности российской стороны к этой авиакатастрофе он не вправе. По его мнению, это можно будет сделать только в суде, пишет Интерфакс.