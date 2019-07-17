Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Звезды футбола Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отбывают на данный момент наказание в ИК-4 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Белгородской области угодили в штрафной изолятор. Повод использования дисциплинарной меры в отношении футболистов неизвестен.

Известно, что на днях в телеграм-канале Mash был опубликован видеоролик о том, как Мамаев и Кокорин играют в футбол на футбольном поле. Однако, глава тюрьмы Сергей Плясов заявил журналу «Спорт-Экспресс», что на видео представлены другие футболисты, похожие на Александра и Павла, так как во время съемки видео оба находились в штрафном изоляторе Белгородской ФСИН. Также начальник колонии оставил без ответа вопрос о причине пребывания футболистов в штрафном изоляторе.

Напомним, Павел Мамаев был приговорен к заключению сроком 1,5 года, а его коллега Александр Кокорин получил на месяц больше, сообщает Вести.ру