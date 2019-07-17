Зеленский поругался с главой аэропорта Николаева
Украинский глава Владимир Зеленский поругался с начальником аэропорта Николаева Федором Барном.
Во время разговора, касательно достройки терминала в аэропорту, между ними произошла перебранка, ведь на выполнение этой работы требуется время и деньги.
Барна поинтересовался у руководителя Украины, может он хочет оказать помощь или же просто всех построить.
На это Зеленский ответил, что дальше директор аэропорта пусть сам разбирается с этим вопросом, а он уезжает.
Барна попытался остановить президента, чтобы попросить прощение, однако, дальнейший разговор был продолжен на повышенных тонах, сообщает «Газета.ru».
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